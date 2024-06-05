Mardin'de çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

MARDİN'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4, Derik ilçesinde de 5 ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölge halkının ihbarıyla yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve traktörlerle de köylüler müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangınlarda ilk belirlemelere göre 800 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi ile hasar tespit çalışmaları başlatıldı.