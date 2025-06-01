Mardin'de Çıkan Yangınlar Yüzlerce Dönüm Alanı Sıra Kattı

Mardin'de Çıkan Yangınlar Yüzlerce Dönüm Alanı Sıra Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde dört farklı noktada çıkan yangınlar, yüzlerce dönüm tarım arazisi, saman ve sulama borularına zarar verdi. İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir müdahale ile yangınları söndürdü.

MARDİN'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde 4 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm alan zarar gördü, saman ve sulama boruları yandı.

Yangınlar, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Akyazı, Üç Evler ve Akdoğan mahalleleri ile Mazıdağı ilçesi kırsal Şenyuva mahallelerinde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç Evler Mahallesi'nde hasat sonrası toplanan samanlar da yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 noktadaki yangınlar söndürüldü.

Mazıdağı ilçesi kırsal Şenyuva Mahallesi'nde de arpa ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında arpa ekili arazilerin yanı sıra, toplanan saman ve sulama borularının zarar gördüğü öğrenildi. Yangınların çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor

Gözler İstanbul'dan çıkacak kararda! Barış zirvesinde saat belli oldu
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak tüm takımlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.