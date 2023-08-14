Mardin'de çıkan yangında anne ve çocukları dumandan etkilendi

Mardin'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, Şüheda İ. ile 2 çocuğu dumandan etkilendi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında evde zarar oluştu. Evde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MARDİN'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, Şüheda İ. (28) ile 2 çocuğu dumandan etkilendi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında evde zarar oluştu.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki Manolya Sitesi'nde 14 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Şüheda İ. ile çocukları Yavuz (4) ve Durmuş Ege İ. (2), dumandan etkilendi. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.