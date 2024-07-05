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Mardin'de çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Tepebaşı Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binada mahsur kalan 2'si bebek, 3'ü çocuk 7 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe İtfaiye Mardin Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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