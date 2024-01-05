Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
13 Mart Mahallesi'nde bir apartman dairesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü.