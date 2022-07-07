Mardin'de çıkan yangında 2 tır ve 1 kamyon yandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Güneydoğu Galericiler Sitesinde çıkan yangında, 2 tır ve 1 kamyon yandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Güneydoğu Galericiler Sitesinde çıkan yangında, 2 tır ve 1 kamyon yandı. Alınan bilgiye göre, Nusaybin Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesinde park halindeki tır çalıştırıldığı sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki başka bir tır ve kamyona sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan Halil Kılıç (66), Cevher Çevik (23) ve Abdülhamid Çevik 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, kamyon ve tırlarda hasar oluştu. AA / Şahin Seçen - Güncel Kızıltepe Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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