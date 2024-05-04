Mardin'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.