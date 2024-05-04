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Mardin'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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