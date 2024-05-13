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Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, K.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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