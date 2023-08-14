Mardin'de çıkan örtü yangınında ormana sıçrayan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Mardin'de kırsal iki mahalle arasında çıkan örtü yangınında rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı. 5 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmüse için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

MARDİN'de kırsal iki mahalle arasında çıkan örtü yangınında rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı. 5 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmüse için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Örtü yangını, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Elmabahçe ve Mazıdağı ilçesi kırsal Kışlak mahalleleri arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı. yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye Mardin ve Diyarbakır Orman İşletme müdürlükleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 hektarlık alanda devam eden yangın, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (DHA)