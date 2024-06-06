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Mardin'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı ve Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mardin'de çıkan örtü yangını, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Merkez Artuklu ilçesindeki yeni TOKİ konutları mevkiinde yer alan alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Yangın, ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Artuklu Mardin Yaşam Güncel Haberler

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