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Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.T. (16) ve B.B. (16) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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