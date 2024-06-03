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Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bacaklarına bıçak darbesi alan Yunus T. (16) ile Bilal B. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kızıltepe Mardin Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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