Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.