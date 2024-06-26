Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.