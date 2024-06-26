Mardin'de çıkan anız ve örtü yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Çavuşlu, Şenköy ve Acırlı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.