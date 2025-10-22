Haberler

Mardin'de çiftçilere yüzde 75'i hibeli nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı

Mardin'de 371 üreticiye yüzde 75 hibe ile 67 bin 200 kilogram mercimek ve 28 bin 950 kilogram nohut tohumu desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Mezopotamya'nın İncisi Sertifikalı Kırmızı Mercimek" ile "Sertifikalı Nohut" projeleri hazırlandı.

Bu kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 371 üreticiye yüzde 75'i hibeli 67 bin 200 kilogram mercimek ve 28 bin 950 kilogram nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, burada, Mardin'in bereketli hilalin kalbinde, tarımın ve üretimin beşiğinde yer alan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin ilk üretim faaliyetlerine ev sahipliği yapan topraklarda aynı misyonu sürdürdüklerini ifade eden Gümüş, bu köklü mirası koruyarak geleceğe taşımak, üretimi sürdürülebilir hale getirmek ve çiftçileri güçlendirmek amacıyla projeler hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu kapsamda 5 milyon 732 bin 172 lira bütçeyle 371 üreticiye yüzde 75 hibeli mercimek ve nohut tohumu desteğinde bulunduklarını işaret eden Gümüş, dağıtılan mercimek tohumunun 5 bin 169, nohudun ise 2 bin 68 dekarda ekileceğini belirtti.

Gümüş, her iki üründen ortalama 1085 ton rekolte beklentisinin olduğunu ve ürünlerin güncel piyasa fiyatlarıyla Türkiye'nin, bölgenin ve şehrin ekonomisine 51 milyon 485 bin liralık tarımsal katma değer oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üreticinin emeğinin hak ettiği değeri bulması yönünde çok önemli desteklerin hayata geçirildiğini kaydeden Gümüş, "Bizler de bu vizyon doğrultusunda yerelde, tarımın her alanında üreticimizin elini güçlendirecek projeleri kararlılıkla sürdürmekteyiz. Amacımız, üreten, kazanan ve toprağıyla geleceğe umutla bakan bir Mardin inşa etmektir." dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere tohumlar dağıtıldı.

Törene, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
