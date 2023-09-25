Mardin'de Cevizpınar Yolunda Çalışmalar Başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Cevizpınar yolunda çalışma başlatıldı. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olan yolun tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Cevizpınar yolunda çalışma başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılının temmuz ayından 2023 yılının eylül ayına kadar toplam 2 bin 145 kilometre sathi kaplama ve yaklaşık 300 kilometre de sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Şu an Mardin merkez başta olmak üzere ilçe ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarında sona doğru gelindi.

Vali Akkoyun'un talimatıyla birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Cevizpınar yolunda da bugün itibarıyla çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Cevizpınar yolunda, söküm, alt zemin düzeltme, genişletme, mıcır serimi, sulama ve sıklaştırma çalışmalarının ardından 1. ve 2. sathi kaplama çalışmaları yapılacak.

???????Cevizpınar yolunun bir an önce bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ile birlikte çalışmaları başlayan Cevizpınar yolunda incelemelerde bulundu.