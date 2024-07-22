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Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

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Mardin'de yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 15-21 Temmuz'da çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 45 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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