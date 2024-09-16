Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Zanlı Tutuklandı
Mardin'de, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan 8 zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, 9-15 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 44 kişinin yakalandığını açıkladı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 9-15 Eylül'de çalışma yapıldı.
Bu kapsamda aralarında "hırsızlık" ile "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından "31 yıl 6 ay 20 gün, "dolandırıcılık" suçundan "15 yıl 1 ay" hapis cezası alan firari 2 hükümlünün de bulunduğu 44 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 44 kişiden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.