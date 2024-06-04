Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan arananlar ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 72 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.