Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Halil S. (16), öğretmen ve arkadaşlarıyla Midyat ilçesinde Beyazsu Çayı'na pikniğe gitti. Serinlemek için suya giren çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Halil S, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Viranşehir Şanlıurfa Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.