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Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Halil S. (16), öğretmen ve arkadaşlarıyla Midyat ilçesinde Beyazsu Çayı'na pikniğe gitti.

Serinlemek için suya giren çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Halil S, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Mardin Güncel Haberler

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