Mardin'de Çaya Giren Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Mardin'de Çaya Giren Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki Mehmet E.A., akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

MARDİN'de serinlemek için çaya giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Mehmet E.A. (17) tedaviye alındı. Mehmet E.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında yer Beyazsu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Mehmet E.A., akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Mehmet için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet E.A.'nın duran kalbi ekiplerin müdahalesiyle çalıştırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Taraftarın yollarını beklediği dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki ile köpek boğuştu, bir belde karantinaya alındı

Gerçek ölümüyle ortaya çıktı! Bir belde karantina altına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.