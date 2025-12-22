Haberler

Mardin'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yirmi üç yaşındaki Fırat Baraş, vurulup hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Fırat Baraş (23), hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat Baraş, tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baraş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Fırat Baraş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
title