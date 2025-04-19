Mardin'de Cami Tuvaletinde Bıçaklanmış Cinayet
Mardin'in Savur ilçesinde bir caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen İzzettin C.'nin cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 38 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Mardin'in Savur ilçesindeki caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen kişinin cansız bedeni bulundu.
Kırsal İçören Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yerde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, İzzettin C. (38) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından İzzettin C'nin cesedi, Savur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel