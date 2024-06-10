Mardin'de Cami Minaresine Yıldırım İsabet Etti
Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarede hasar oluşurken, taş parçaları bahçeye düştü. Olayın ardından güvenlik önlemleri alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.
İlçede gece saatlerinde aniden bastıran yağış esnasında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Minare zarar gördü, bazı taş parçaları da bahçeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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