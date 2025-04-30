3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Mardin'de Cami İçinde Bıçaklı Saldırı

Mardin'de Cami İçinde Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, camide namaz kılan Siraç Ö. bıçaklı bir saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.