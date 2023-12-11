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Mardin'de Çalınan Kedi Polis Tarafından Bulundu

11 Aralık 2023 18:21 Güncelleme: 18:22 Abone Ol

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yerinden çalınan kediyi polis ekipleri buldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, çalınan Scottish Fold cinsi kediyle birlikte yakalandı. Kedi, sahibine teslim edildi ve şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.