Haberler

Mardin'de buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma, 4 trafik kazasına yol açtı. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı ve inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'de Sanayi Sitesi karşısında meydana gelen ilk kazada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüjdeki palmiye ağacına çarparak duran araçtaki sürücü hafif yaralandı.

İkinci kaza, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşandı. Buzlanma nedeniyle kayan minibüs kaldırıma çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kızıltepe'de üçüncü kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde ise buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 2 cipin karıştığı kazada hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

ABD o ülkeyi ilk kez vurdu! CIA'in gizli operasyonu deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor