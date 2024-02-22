Mardin'de büyük uyuşturucu operasyonu: 70 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 kilo 400 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 28 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yeşilli ilçesinde takibe alınan ve durdurulan otomobilde ve bazı adreslerde yapılan aramada, 34 kilo 100 gram katı metamfetamin, 36 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 28 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.