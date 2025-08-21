Mardin'de Bulunan İki Cenaze Diyarbakır'a Gönderildi

Mardin'de Bulunan İki Cenaze Diyarbakır'a Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de evlerinde ölü bulunan Muatter Işıktaş ve kardeşi Leyla Işıktaş'ın cenazeleri otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Mardin'de evlerinde ölü bulunan Muatter Işıktaş (65) ile kardeşi Leyla Işıktaş'ın (60) cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü TBMM'den! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.