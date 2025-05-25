Mardin'de Buğday Tarlalarında Yangın: 155 Dönüm Zarar Gördü

Mardin'de Buğday Tarlalarında Yangın: 155 Dönüm Zarar Gördü
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Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde buğday ekili arazilerde çıkan yangınlar toplamda 155 dönüm alanın zarar görmesine neden oldu. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ile Nusaybin ilçelerinde buğday ekili arazilerde çıkan yangında toplamda 155 dönüm alan zarar gördü.

Kızıltepe ilçesi kırsal Çitlibağ Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Nusaybin ilçesinde ise kırsal Yazyurdu Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 55 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Her iki tarlada çıkan yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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