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Mardin'de Buğday Silosunda İşçi Hayatını Kaybetti

17 Aralık 2023 16:12 Güncelleme: 16:14 Abone Ol

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan Y.M, temizlik için buğday silosuna çıktı. Dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten buğday silosunun içine düştü. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.M'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.