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Mardin'de Borç-Alacak Tartışması Kanlı Bitti

Mardin'de Borç-Alacak Tartışması Kanlı Bitti
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Mardin'in Midyat ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Yasin Y. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yasin Y. (17) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin Y., bıçaklanarak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasin Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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