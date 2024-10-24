Mardin'de Borç-Alacak Tartışması Kanlı Bitti

MARDİN'in Midyat ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yasin Y. (17) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin Y., bıçaklanarak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasin Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.