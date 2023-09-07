Mardin'de Bonzai Operasyonu: 13 Gram Bonzai ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde satışa hazır 13 gram bonzai ile yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde satışa hazır 13 gram bonzai ile yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu ekipler, ilçe merkezi Yunus Emre Mahallesi İskenderun Caddesi üzerinde A.D isimli şahsı durdurdu. Şahısın üzerinde yapılan aramada satışa hazır 13 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Midyat Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN