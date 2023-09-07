Mardin'de Bonzai Operasyonu: 13 Gram Bonzai ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde satışa hazır 13 gram bonzai ile yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.