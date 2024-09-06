Mardin'de bohçacı kılığında hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde bohçacı kılığında girdikleri evden para ve altın çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçeye bağlı Kovalı Mahallesinde 29 Ağustos'ta 17.00 sıralarında uzun süredir takipte olan hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için çalışma yapıldı.

JASAT ekiplerince takip sırasında, mahalleye bohçacı kılığında giren 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, olayın ardından mahalleden çıkarken suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 6 bin 200 lira para, altın saat, çeşitli ziynet eşyası ve şeker ölçme cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilenler sahiplerine teslim edildi.