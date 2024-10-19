Mardin'de Bisikletli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu
Mardin'de 13 ile 15 yaşlarındaki 3 çocuk, bir kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MARDİN'de kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hava Radar Rampası'nda yaşları 13 ile 15 arasında değişen bisikletli 3 çocuk, seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,