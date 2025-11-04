Mardin'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir apartmana giren kişi, zemin katta bulunan bisikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Kasım'da akşam 23.00 sıralarında Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yüzünü kapatarak Hürriyet Apartmanı'na giren kişi, zemin katta bulunan bisikleti alarak uzaklaştı. Hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde durumu fark eden bisikletin sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,