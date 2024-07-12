Mardin'de bir otelin yakınında motosiklet hırsızlığı

MARDİN'in Midyat ilçesinde bir otelin yakınına gelen şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 03.35'te Midyat- Batman karayolunda meydana geldi. Bir otelin yakınına park edilen Cemal Konak'a ait 47 ACL 891 plakalı motosikletin yanına gelen kapüşonlu şüpheli, bir süre bekledikten sonra motosikleti alıp götürdü. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Konak, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.