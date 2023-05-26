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Mardin'de bir öğretmen husumetli olduğu kişilerce darbedildi

Mardin'de bir öğretmen husumetli olduğu kişilerce darbedildi

Güncel Haberler

Mardin'de bir öğretmen okul bahçesinde darbedildi.

Mardin'de bir öğretmen okul bahçesinde darbedildi.

Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan B, görev yaptığı Kayacan Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'na geldi.

Okul girişinde aralarında husumet bulunan kişiler tarafından saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan B, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da öğretmeni ve ailesini ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mardin Fatih Güncel Haberler

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