Mardin'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü.

Yenişehir Mahallesi Barış Caddesi'nde bir döner salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.