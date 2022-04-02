Mardin'de "Bir Dilek Tut" filminin galası yapıldı

MARDİN (AA) - Yapım ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un yaptığı "Bir Dilek Tut" filminin Mardin galası gerçekleştirildi.

Mardin'de özel bir okulu sinema salonunda düzenlenen galaya, yönetmen Akkuş ile filmin çocuk oyuncularından Mehmet Turan Doğan (9) ve Almira Tuana Albay (9) ile diğer oyuncular katıldı.

Akkuş, galanın ardından AA muhabirine, filmin çekimlerinin Mardin'de yapıldığını, masalsı bu şehre hayran kaldıklarını söyledi.

Filmin akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştiren bir çocuğun sevgiyle baş etmesinin macerasının anlattığını kaydeden Akkuş, "Aslında film çocuklar için değil ebeveynler için. Ebeveynlerin çocukları saygıyla birey olarak kabullenmeleri için yapılmış bir film. İçlerindeki çocuğa hitap ediyor, masalsı bir dünya bu." dedi.

Tarihi şehrin filmi yönetmenleri için bir film platosu niteliği taşıdığını aktaran Akkuş, kentin film için çok güzel manzaralar verdiğini belirtti.

Çocuk oyuncu Albay da çekimler sırasında biraz üşüdüklerini ancak çok eğlendiklerini dile getirerek, "Sahneler çok güzeldi. Bu beni çok mutlu etti. Mardin'i de görmüş oldum. Herkesi filmi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Film, 8 Nisan'da vizyona girecek.