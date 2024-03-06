Üye Girişi
Haberler

Mardin'de bir binadan düşen anne ve oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı

Güncelleme:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Olay sonrası yapılan müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamadı, kızı ise tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı.

Anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saat 11.40 sıralarında bir apartmanın 4. katından 2'si çocuk 3 kişinin düşmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını anlatan Akkoyun, tüm müdahalelere rağmen anne S.A ve oğlu H.R.A'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

E.A'nın tedavisinin sürdüğünü belirten Akkoyun, "Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Avni Talha Ucuzcu kimdir? Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu kaç yaşında, nereli? Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kaç yaşında, nereli? Fatih Elönü kimdir? Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli? Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli? Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli? Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title