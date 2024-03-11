Üye Girişi
Haberler

Mardin'de bir binadan düşen anne ve çocukları hayatını kaybetti

Güncelleme:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşmeleri sonucu anne ile oğlunun hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan kızı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşmeleri sonucu anne ile oğlunun hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan kızı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde 6 Mart'ta bir binanın 4. katından düşen anne S.A. ile oğlu H.R.A'nın (5) öldüğü, kızı E.A'nın ağır yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayda ağır yaralanan E.A. tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Mart'ta anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderilmiş, ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Acil Durum Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Elmalı adayı Halil Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Elmalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Döşemealtı adayı Metin Kandemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Demre adayı Nuri Tural kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Demre belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aksu adayı Latif Mercan kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Aksu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akseki adayı Tahsin Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Akseki belediye başkan adayı kim oldu? Murat Ahmet Yıldırım kimdir? İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan adayı Murat Ahmet Yıldırım kimdir? Mustafa Uğur Günaydın kimdir? İYİ Parti Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Uğur Günaydın kimdir? Ersin Nalbant kimdir? İYİ Parti Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ersin Nalbant kimdir? Mustafa Fen kimdir? İYİ Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Fen kimdir? Canan Rüzgar Temiz El kimdir? İYİ Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı Canan Rüzgar Temiz El kimdir? Murat Uçarer kimdir? İYİ Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan adayı Murat Uçarer kimdir? Ahmet Dalar kimdir? İYİ Parti Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Ahmet Dalar kimdir? Mahmut Çetiner kimdir? İYİ Parti Eskişehir Han Belediye Başkan adayı Mahmut Çetiner kimdir? Fatmagül Özcan kimdir? İYİ Parti Eskişehir Çifteler Belediye Başkan adayı Fatmagül Özcan kimdir? Serkan Akçalı kimdir? İYİ Parti Eskişehir Beylikova Belediye Başkan adayı Serkan Akçalı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title