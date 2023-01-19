Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar Nusaybin Yeniköy Mardin Güncel Haberler

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