Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Nusaybin Yeniköy Mardin Güncel Haberler

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