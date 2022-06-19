Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Yakup Can T. (25), Cumhuriyet Meydanı'nda daha önceden aralarında husumet bulunan ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Cumhuriyet Meydanı Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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