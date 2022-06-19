Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Can T. (25), Cumhuriyet Meydanı'nda daha önceden aralarında husumet bulunan ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title