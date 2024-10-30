Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Bıçaklı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı

Mardin'de Bıçaklı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda oturan 17 yaşındaki Hazar A., bıçaklı bir saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan Hazar A. (17), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerindeki sandalyede oturan Hazar A., yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hazar A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kızıltepe Politika Güvenlik 3-sayfa Mardin Güncel Polis Suç

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Balkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Teri Garr öldü mü? Friends Teri Garr kimdir, kaç yaşında öldü? KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Kuru Bamya çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.