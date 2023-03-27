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Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ersoylu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Halil Çınar (50) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Çınar (50), bıçakla ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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