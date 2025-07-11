Mardin'de Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti, 11 Gözaltı

MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan, Zübeyir Aslan'ın (17) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Zübeyir Aslan ile Suriye uyruklu K.M. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Aslan, hayatını kaybetti. Ağır yaralı K.M. buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kavgaya karışan 11 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.