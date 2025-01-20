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Mardin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Safa Mahallesi tarihi Savur Çarşısı'nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Ç. (35) ve Ö.B. (30) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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