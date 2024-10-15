Mardin'de Beton Mikserinin Çarptığı 89 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir Muratoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muratoğlu, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muratoğlu, kurtarılamadı. Münir Muratoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Emniyete götürülen beton mikseri sürücünün işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel